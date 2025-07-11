Минтруд: 75% объема закупок средств реабилитации приходится на электронные сертификаты

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, человек, благодаря такой функции, приходит в торговую точку с номером изделия, который ему определили медики с точки зрения максимального эффекта для его реабилитации, уже знает какая именно продукция ему нужна

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Электронные сертификаты на получение средств реабилитации занимают в общем объеме закупок в РФ порядка 75%, при этом важно усовершенствовать методику ценообразования таких средств. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарном заседании форума "Надежда на технологии".

"Сегодня электронный сертификат, по итогам первого полугодия 2025 года, уже занимает 75% общего объема закупок [средств реабилитации]", - рассказал министр.

По его словам, человек, благодаря электронному сертификату, приходит в торговую точку с номером изделия, который ему определили медики с точки зрения максимального эффекта для его реабилитации, уже знает какая именно продукция ему нужна.

Котяков отметил, что в будущем встанет вопрос не только сохранения преференций для отечественных производителей средств реабилитации, но и вопрос ценообразования, так как текущая методика ценообразования основывается на стоимости, которая проистекает из заключенных государственных контрактов. "Мы видим, что контракты в общем объеме серьезно сокращаются. Мы даем человеку удобный инструмент, когда он сам осуществляет выбор интересующей его продукции с сохранением контроля за ее качеством, за ее медицинскими назначениями, с достижением максимального эффекта на его реабилитацию. Но нам нужно будет думать над методикой ценообразования. Это мы с коллегами как задачу для себя поставим на ближайшую перспективу", - отметил министр.