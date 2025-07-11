Для резидентов ТОР на Дальнем Востоке сохранят льготные тарифы страховых взносов

Их планируется продлить до 2030 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития намерено продлить действие льготных тарифов страховых взносов для новых резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР) до 2030 года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"А с 2026 года новые резиденты ТОР уже не смогут пользоваться данной льготой. В этой связи Минвостокразвития разработан проект федерального закона, предусматривающий продление на 5 лет, до 31 декабря 2030 года, данного срока, в течение которого статус резидента ТОР в ДФО или Арктике и статус резидента свободного порта Владивосток дает право на пониженные страховые взносы при условии заработной платы выше среднеотраслевой и только для жителей Дальнего Востока и Арктики", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ в Госдуме.

Чекунков отметил, что этими льготами смогут воспользоваться только жители Дальнего Востока и Арктики. "Приоритет для местных кадров. Сейчас этот законопроект проходит межведомственное согласование, и мы рассчитываем на поддержку", - добавил он.

Для резидентов ТОР и СПВ, получивших статус с 1 января 2023 года, заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов благодаря законотворческой работе Минвостокразвития России и КРДВ начал действовать в 2023 году. Предельный срок, на который можно отложить применение льготы, также составляет три года, это стимулирует инвесторов не затягивать с инвестиционной стадией.