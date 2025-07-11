ДОМ.РФ и Сбер разместили два выпуска ипотечных ценных бумаг на 189 млрд рублей

Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании и ипотечными кредитами Сбера

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Сбер разместил два новых выпуска ипотечных облигаций - на 86,3 и 102,7 млрд рублей. Второй выпуск - самая крупная на рынке сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ разместил два новых выпуска ипотечных облигаций - на 86,3 и 102,7 млрд рублей. Более половины (54%) ипотечного покрытия одного из выпусков на 102,7 млрд рублей состоит из закладных с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ). На текущий момент это самая крупная на рынке сделка секьюритизации кредитов на строящееся жилье", - отмечается в сообщении.

Эмитентом выступил ипотечный агент ДОМ.РФ. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании и ипотечными кредитами Сбера.

Ипотечные покрытия выпусков полностью сформированы из электронных закладных и включают более 65 тыс. кредитов, выданных по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3 млн кв. м жилья.

Секьюритизация закладных на ДДУ создает дополнительные возможности улучшить ликвидность ипотечного портфеля банков, снизить риски и привлекать ресурсы для кредитования. Учитывая, что более половины выдаваемых ипотечных кредитов - это кредиты на новостройки по программе "Семейная ипотека", секьюритизация закладных на ДДУ поддерживает выдачи по таким программам с доступными ставками для граждан.