В РФ намерены нарастить выпуск реабилитационного оборудования в два раза

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что с 2016 года реабилитационная отрасль выросла по числу предприятий в 3,5 раза

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Производство оборудования реабилитационной направленности в России планируется нарастить в два раза к 2030 году, также к этому времени планируется увеличить долю отечественной продукции в этой отрасли на внутреннем рынке до 64%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".

"В качестве главных целевых ориентиров мы предусмотрели удвоение объема производства, то есть перешагнуть за 100 млрд рублей, наращивание доли российской продукции на растущем внутреннем рынке до 64%. <...> Отдельное внимание в стратегии [реабилитационной индустрии до 2030 года] уделено сырьевому обеспечению и развитию собственной компонентной базы", - сказал министр, его слова приводятся в сообщении Минпромторга.

Как отметил Алиханов, с 2016 года реабилитационная отрасль выросла по числу предприятий в 3,5 раза - с около 270 компаний до почти 1 тыс. А объемы производства увеличились более чем в 4 раза, до 54,5 млрд рублей в 2024 году. "И это на растущем рынке. Мы смогли нарастить свою долю, долю отечественной продукции - стартовали мы с 41% по итогам 2016 года, и сейчас у нас чуть больше 51% - это доля российского отечественного реабилитационного оборудования, различных технических средств реабилитации", - рассказал глава министерства.

За последние 10 лет номенклатура отечественных предприятий увеличилась более чем на 300 позиций. Российские производители освоили выпуск, например, кресел-колясок-ступенькоходов, спортивных модулей, реабилитационного оборудования и новых программируемых слуховых аппаратов, различных видов комплектующих для производства протезов, интерактивных тренажеров для функциональной терапии пальцев и кистей рук и другой продукции, отмечается в сообщении Минпромторга.

"Важно также уделить внимание экспорту. Антон Алиханов отметил, что российские производители реабилитационной продукции уже нацелились на расширение рынков сбыта, и с учетом перспективности российского присутствия в том числе в дружественных странах это направление необходимо поддержать", - добавили в министерстве.