В Петербурге на предприятии по производству лифтов запустили новый цех

Увеличение мощности производства обусловлено ростом спроса на технологичное оборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российско-белорусская компания "МЛМ Невский лифт" открыла в Санкт-Петербурге новый производственный цех по изготовлению станций управления и приводов дверей кабины лифта, передает корреспондент ТАСС. Расширение и увеличение мощности производства обусловлено ростом спроса на современные лифты и технологичное оборудование.

"Это совершенно новое для нас направление, и над организацией производства работали специалисты "Невского лифта" совместно с конструкторами и технологами холдинга "Могилевлифтмаш", - сказал генеральный директор компании "МЛМ Невский лифт" Олег Коптяев. В 2019 году станочный парк состоял из восьми единиц оборудования. Спустя 6 лет количество увеличилось в три раза. Мощность предприятия составляет 1 тыс. единиц лифтового оборудования в год.

С 2024 года предприятие увеличивает технологическую независимость и локализацию производства в России. Более 90% материалов и комплектующих - отечественные. Собственное сборочное производство оснащено всем необходимым: от разнообразного сварочного оборудования до высоковольтной пробойной установки. ООО "МЛМ Невский лифт" изготавливает модели под брендами "Аврора" и "Грифон", их составляющие, станции управления, а также шахты лифтов, направляющие противовеса и другое. Отечественное программное обеспечение используется на станциях управления, также осуществляется их полное обслуживание и установка.

"На нашем предприятии есть отдельный научно-технический центр, который занимается постоянными собственными разработками. Все эти разработки мы внедряем здесь, на нашем предприятии", - сказал генеральный директор ОАО "Могилевлифтмаш" Руслан Страхар. Он выразил уверенность в дальнейшем совместном развитии и производстве качественной продукции.

В регионе нахождения производства есть постоянная потребность в лифтовом оборудовании. "С 2014 года в рамках программы капитального ремонта в городе заменено более 16 тыс. лифтов. Большая часть из этих лифтов имеет происхождение нашей братской Республики Беларусь. <...> Только в этом году мы меняем порядка 1,5 тыс. лифтов", - отметил председатель жилищного комитета Денис Удод.

"Радует то, что за последние пять лет расширяем и удваиваем мощности, создаем рабочие места, для района это весьма важно", - заметил генеральный консул Белоруссии в Санкт-Петербурге Николай Рогожник. Развитие российского рынка лифтостроения увеличивает количество вакансий в Колпинском районе и Северо-Западном регионе. На базе колледжа имени Александра Неболсина создана система непрерывной подготовки рабочих "Учебная мастерская Невский лифт". Генконсул напомнил, что товарооборот между Петербургом и Белоруссией постоянно растет на протяжении последних пяти лет. "Мы за 2024 год преодолели отметку в 2,5 млрд. долларов США", - сказал он. За этот год получено уже около 1 млрд. долларов.

О компании

Российско-белорусская компания ООО "МЛМ Невский лифт" основана в 2015 году в рамках Программы сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и Белоруссией. Предприятие полного цикла заняло одну из лидирующих позиций в лифтовой отрасли на Северо-Западе России. На производстве доступны проектирование, поставка, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Постоянная модернизация производства способствовала увеличению объемов поставок на российский рынок (в 2023 году - 591 лифт, в 2024 году - 815).