Федресурс: количество банкротств компаний в России продолжает снижаться

Значительно выросла доля должников, инициирующих собственное банкротство, в общем числе заявителей с 7% в II квартале 2024 года до 17% в II квартале 2025 года, отмечается в данных реестра

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Количество новых банкротств компаний в РФ в II квартале 2025 года значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, число открытых конкурсных производств в апреле - июне 2025 года сократилось на 30,4% до 1,58 тыс., после падения на 22,2% в I квартале, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), собранных на основе сообщений арбитражных управляющих.

В I полугодии количество открытых конкурсных производств упало на 26,5% - до 3,208 тыс.

Число наблюдений в II квартале 2025 года упало на 27%, до 1,271 тыс., за I полугодие снижение составило 29,3%. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний снизилось на 27,3% и 33,9% соответственно.

"Во втором квартале 2025 года число корпоративных банкротств оказалось минимальным со второго квартала 2011 года, когда только началась публикация таких сообщений в реестре. Вместе с ростом процента удовлетворения требований кредиторов это может свидетельствовать о том, что кредиторы стали реже прибегать к ликвидационной процедуре, когда шансы вернуть деньги невелики", - отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников подчеркнул, что объем процедур банкротств юридических лиц продолжает заметно снижаться. "Министерство экономического развития сейчас работает над комплексной реформой института банкротства. Одна из целей реформы - увеличить число реабилитационных процедур и максимально быстро возвращать активы, если это возможно, в экономический оборот, закрепив тенденцию на снижение ликвидационных процедур", - сказал он.

Значительно выросла доля должников, инициирующих собственное банкротство, в общем числе заявителей с 7% в II квартале 2024 года до 17% в II квартале 2025 года.

Спрос на процедуры банкротства со стороны граждан сохраняется, темпы роста стабильны, отмечают эксперты Федресурса. В II квартале 2025 года число судебных банкротств физических лиц выросло на 36,5%, до 138,9 тыс., после роста на 34,7% в I квартале. В целом за полугодие прирост составил 35,7%.

Кроме того, в II квартале 2025 года были возбуждены 15,9 тыс. внесудебных процедур, что на 25,5% больше, чем годом ранее. За полугодие показатель вырос на 24,6%.