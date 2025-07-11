"Русал" предоставит "Эн+" корпоративные документы

Среди документов, которые "Эн+" просит предоставить - рекомендации, руководства, указания, предложения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Акционеры "Русала" проголосовали за предоставление "Эн+" (крупнейший акционер "Русала") определенных корпоративных документов, следует из результатов внеочередного собрания акционеров "Русала".

Ранее "Русал" сообщал, что получил от "Эн+" письмо-требование о проведении внеочередного собрания акционеров "Русала". В соответствии с требованием, "Эн+" потребовал у совета директоров "Русала" созвать собрание акционеров с целью предоставления компании определенных корпоративных документов.

Среди документов, которые "Эн+" просит предоставить - рекомендации, руководства, указания, предложения, побуждения со стороны "Эн+" в адрес членов совета директоров "Русала" в связи с принятием решений о дивидендах с 2017 по 2024 год, копии переписки внутри и между "Эн+" и "Русалом" с 2019 по 2024 год по вопросу влияния ограничений, установленных в условиях об исключении, на распределение дивидендов Олегу Дерипаске.

Кроме того, "Эн+" просил предоставить копии всех соглашений, стороной которых является "Русал", которые содержат положения, ограничивающие выплату дивидендов компанией в 2017-2024 годах, и всю переписку с выгодоприобретателями таких положений в связи с обращениями "Русала" за отказом, согласованием или освобождением от этих положений, а также копию акционерного соглашения "Норникеля" между "Русалом", Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.