РСПП: почти 60% крупных компаний запустили проекты внедрения новых технологий

Как отмечает союз, около 54% респондентов сообщили, что их компании в своей деятельности используют российские технологические решения и процессы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти 60% крупных российских компаний приступили к реализации долгосрочных проектов в сфере роботизации, цифровизации, новых материалов и беспилотных систем. Об этом сообщает РСПП на основе данных проведенного в мае опроса представителей 140 российских компаний.

"Около 60% участников опроса заявили, что в их компаниях реализуются проекты по приоритетным направлениям технологического лидерства страны на долгосрочную перспективу. Большая часть из них - 44,2% - приходится на проекты по роботизации, цифровизации производства. В два раза реже - в 22,5% случаев - предприятия отмечали проекты в области новых материалов. Проекты по беспилотным системам ведут 18,6% компаний. И только 3,9% организаций указали вариант "осуществляем проекты в области квантовых технологий", - говорится в исследовании.

Кроме того, ряд респондентов дали собственные ответы: "занимаемся развитием высокоскоростного транспорта", "ведем проекты по разработке гигабитных технологий для интернета, цифровых платформ и сервисов", "осуществляем проекты по технологическому лидерству в сфере энергетического машиностроения", "реализуем проекты в области разработки лекарственных средств и платформ нового поколения".

Как отмечает РСПП, около 54% респондентов сообщили, что их компании в своей деятельности используют российские технологические решения и процессы. При этом собственные технологические разработки занимают в среднем 24,8% от всех используемых технологических решений. "Решения и процессы, закупаемые в "дружественных" странах, составляют долю 15,6%, и только 5,5% приходится на технологические решения, произведенные в "недружественных" странах", - говорится в исследовании.