Bloomberg: Трамп 14 июля может заявить о введении санкций против России

По данным телеканала, "ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях, о поставках вооружений или, с другой стороны, о переговорах, или же это останется лишь риторикой"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС./ Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине, предположил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, отметив высокую неопределенность относительно позиции Белого дома.

"Мы можем услышать о введении санкций против России. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим", - сказал он.

По мнению журналиста, "ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях, о поставках вооружений или, с другой стороны, о переговорах, или же это останется лишь риторикой". "Тогда станет ясно, стоит ли действительно ожидать изменения стратегии США", - заключил Салливан.

10 июля Трамп заявил, что планирует сделать в понедельник крупное заявление, касающееся России. Подробностей американский лидер не привел, но вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование на Украине.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает анонсированного американской стороной заявления, "чтобы понять, что имел в виду президент Трамп".