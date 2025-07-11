Стоимость серебра на Comex превысила $39 впервые с сентября 2011 года

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,75%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $39 впервые с 21 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:48 мск, цена на драгметалл составляла $39,005 за тройскую унцию (+4,56%). К 19:58 мск стоимость серебра незначительно ускорила рост и находилась на уровне $39,01 за тройскую унцию (+4,57%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,75% - до $3 369,8 за тройскую унцию.