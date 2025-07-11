Минфин усилит контроль в сфере драгметаллов и драгкамней

Такие меры направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин России реализует меры, направленные на повышение эффективности государственного контроля в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), об этом сообщается на сайте министерства. Такие инициативы направлены на борьбу с нелегальной добычей драгоценных металлов и обеспечением их прослеживаемости.

Так, недобросовестные пользователи злоупотребляют действующими лицензиями на геологоразведочные работы, используя их для скрытой добычи золота, уклоняясь от уплаты платежей в бюджет, а также наносят непоправимый вред экологии. Отмечается, что в Госдуме рассматривается правительственный законопроект, которым предлагается выделить в УК РФ наиболее рисковые виды преступлений (незаконная добыча и незаконный аффинаж) и ввести для них наказания, в первую очередь экономического характера, указали в Минфине.

"В целях исключения вывоза сырья с недостоверными характеристиками содержания драгоценных металлов за пределы Российской Федерации планируется использование государственной лаборатории Федеральной пробирной палаты, которая будет устанавливать фактическое содержание драгметаллов в экспортируемых партиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сентябре завершается маркировка остатков ювелирных изделий в ГИИС ДМДК, что является финальным элементом прослеживаемости ДМДК от добычи до готовой продукции. В министерстве подчеркнули, что это позволит обеспечить контроль на всей цепочке и минимизирует риски использования нелегального сырья, в том числе в ювелирной отрасли.

"Перечисленные меры направлены на создание прозрачных и справедливых условий работы в интересах добросовестных участников отрасли. Их реализация будет способствовать сокращению теневого сектора рынка ДМДК", - заключили в министерстве.