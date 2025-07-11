Кириенко: РФ продолжит софинансирование зарплат бюджетникам Абхазии

На эти цели предусмотрено более 5 млрд рублей, отметил первый заместитель руководителя администрации президента

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Российская Федерация продолжит софинансирование заработных плат работникам бюджетной сферы Абхазии, на эти цели в 2026 году предусмотрены средства. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Софинансирование зарплат работников бюджетной сферы будет продолжено. У нас в бюджете на следующий год предусмотрено более 5 млрд рублей, которые идут в том числе на софинансирование зарплат, и в общем на все остальное наше партнерство", - сказал Кириенко. По его словам, "это не единственные деньги, помимо этого принято решение президента Владимира Путина по итогам обращения президента Абхазии Бадры Гунбы о том, что будет продолжено льготное кредитование".

"Мы в эти дни посмотрели несколько строящихся [в рамках программы льготного кредитования] объектов, в том числе большой завод, который в сентябре запустят, по производству пива и безалкогольных напитков. В прошлый раз посмотрели контейнерный терминал, который хорошо развивается", - отметил он. Помимо этого, по словам Кириенко, есть целый ряд дополнительных проектов в медицине. Сейчас поликлиники и больницы получают рентгеновские аппараты, медоборудование.

Сергей Кириенко рассказал и о выделении решением президента России 54 млн рублей на год для того, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал 5 тыс. рублей ежемесячной доплаты. "Бадра Зурабович [Гунба] принял аналогичное решение, и 5 тыс. рублей доплаты будут получать все учителя абхазского языка", - сказал он.

Кроме этого, по словам Кириенко, президент России выделил деньги на то, чтобы в Абхазии могла быть введена такая же, как в России система типа "навигаторы детства" или "советники по воспитанию", когда в каждой школе есть человек, который отвечает за воспитание. "Понятно, что в Абхазии такая программа будет своя, она будет построена на традициях, культуре, кодексе Абхазии, но это очень правильная вещь, деньги предусмотрены, решения приняты. Это довольно приличные деньги, каждый человек, отвечающий за воспитание в школе, только за счет бюджета РФ будет ежемесячно получать доплату в 40 тыс. рублей, а это хорошие значимые деньги", - рассказал Кириенко.