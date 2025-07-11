Никитин высказался за налаживание транспортных связей между РФ и Молдавией

Министр транспорта России отметил, что страны имеют традиционные исторические связи

МОСКВА, 11 июля /ТАСС/. России и Молдавии нужно налаживать транспортные связи, заявил российский министр транспорта Андрей Никитин.

"Нас связывают традиционные исторические связи, дух добрососедства, сотрудничества. <...> Нам нужно налаживать транспортные связи между нашими странами", - сказал министр на встрече с молдавскими политиками.

Молдавскую сторону на встрече представляют председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Россия вынужденно вводила зеркальные меры в ответ на ограничения Молдавии для российских перевозчиков.