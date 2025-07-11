В Протвине мясоперерабатывающее предприятие реконструируют в 2025 году

Проект реконструкции предусматривает пристройку двух новых зданий, надстройку этажей существующего здания и установку современного оборудования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Модернизацию производственно-складского комплекса "Михайловская слобода" в подмосковном городе Протвино завершат до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"Завершить работы планируют до конца 2025 года. <…> Новейшее оборудование и увеличение производственной площади позволят ежемесячно производить 1 073 тонн колбасных изделий. Проект реконструкции предусматривает пристройку двух новых зданий, надстройку этажей существующего здания и установку современного оборудования. Также увеличат площади, где готовую продукцию будут упаковывать и хранить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании работ площадь "Михайловской слободы" возрастет с 6 тыс. до 9 тыс. кв. м. Ожидается, что после модернизации обновленное предприятие ежедневно сможет производить по 63 тонны варено-копченых колбас, сосисок и сарделек, и около 10 тонн замороженных пельменей и полуфабрикатов.

"Возведение объекта строго контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход работ: зафиксировано 75% стройготовности, ведется устройство внутренних инженерных систем", - заверили в пресс-службе.