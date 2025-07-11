РАЭК: обвинения в адрес Гребенникова не имеют отношения к членам ассоциации

Новой командой проводится комплексный аудит работы Российской ассоциации электронных коммуникаций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обвинения в отношении бывшего главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о госизмене не имеют никакого отношения к членам и команде ассоциации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАЭК.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте по делу о государственной измене. Имя и фамилия совпали с данными бывшего директора ассоциации.

"Обвинения в адрес бывшего руководителя РАЭК не имеют никакого отношения к новой команде ассоциации или ее членам. В настоящее время новой командой проводится комплексный аудит работы РАЭК", - сказали в РАЭК.

Как там пояснили, Гребенникова отстранили от руководства РАЭК в январе 2025 года советом Ассоциации электронных коммуникаций, с того момента делами РАЭК занималась исполнительный директор Екатерина Демкина. Общее собрание учредителей юридически уволило Гребенникова 9 июня.

31 января Тверской суд Москвы арестовал директора РАЭК по подозрению в незаконном сбыте наркотиков по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере).

В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что у Гребенникова в ходе досмотра был обнаружен кокаин. Подробности уголовного дела не разглашаются.