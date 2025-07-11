Мишустин назначил торгового представителя РФ в Пакистане

Им стал Денис Невзоров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Невзорова торговым представителем России в Исламской Республике Пакистан. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Невзорова Дениса Алексеевича торговым представителем Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан", - говорится в документе.

Дипломатические отношения Пакистана с СССР, правопреемницей которой признана Российская Федерация, установлены 1 мая 1948 года.