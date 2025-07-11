РФ может взять на баланс поврежденное ВСУ имущество Донбасса и Новороссии

В частности, в федеральную собственность могут быть переданы объекты, поврежденные "в результате боевых действий, актов агрессии против Российской Федерации, в связи со стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной ситуацией"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поврежденные в результате боевых действий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также отремонтированные за федеральный счет объекты в региональной и муниципальной собственности могут быть переданы на баланс федерального центра. Соответствующее постановление приняло правительство РФ, корректируя "Особенности управления и распоряжения отдельными объектами имущества" в Донбассе и Новороссии.

В частности, в федеральную собственность могут быть переданы объекты, которые были "повреждены в результате боевых действий, актов агрессии против Российской Федерации, в связи со стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной ситуацией" и не могут использоваться на местах.

Правила действуют и для объектов, "строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт или приобретение которых ранее в полном объеме осуществлялось за счет средств федерального бюджета".

В федеральную собственность могут также перейти объекты, необходимые "для реализации международных или общенациональных мероприятий", а также нужные "для обеспечения осуществления полномочий или деятельности федеральных органов".

Ранее четкого перечня объектов, которые могли бы быть в Новороссии и Донбассе из региональной и муниципальной собственности в федеральную, не было.