Депутат Чаплин рассказал, что делать при задержке возврата налогового вычета

Если установленные законом "сроки нарушены, гражданин может обратиться с требованием о возврате средств и начислении пени за каждый день просрочки", сообщил член комитета ГД по бюджету и налогам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация, когда после подачи декларации и прохождения камеральной проверки ожидаемый налоговый вычет так и не поступает на счет гражданина, является прямым нарушением установленных сроков, и налогоплательщики вправе требовать не только возврат причитающихся им средств, но и компенсацию за просрочку. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Закон четко регламентирует сроки возврата налогового вычета. После завершения камеральной проверки, которая длится до трех месяцев, у налоговой инспекции есть 10 дней на принятие решения и еще 30 дней на перечисление денег. Если эти сроки нарушены, гражданин может обратиться с требованием о возврате средств и начислении пени за каждый день просрочки", - напомнил он.

На практике задержки могут возникать по разным причинам: например, если налоговому инспектору потребовались дополнительные сведения, или были обнаружены расхождения в данных, проверка может быть продлена еще на месяц, пояснил Чаплин. "Также сроки сдвигаются, если налогоплательщик подает уточненную декларацию - в этом случае предыдущая проверка прекращается и начинается новая. "Часто задержки связаны с неполным пакетом документов - например, если человек приобрел жилье у бывшего супруга, но не приложил свидетельство о разводе, проверка может быть приостановлена до предоставления недостающих бумаг. В таких случаях важно оперативно реагировать на запросы налоговой и своевременно направлять необходимые документы", - сообщил он.

Если сроки возврата нарушены, а деньги так и не поступили, налогоплательщику следует проверить статус своего единого налогового счета в личном кабинете на сайте ФНС: если там нет информации о перечислении средств, нужно направить обращение в инспекцию с просьбой разъяснить причины задержки, рассказал Чаплин. "Сегодня большинство вопросов можно решить дистанционно, - подчеркнул он. - Не обязательно лично посещать налоговую - достаточно написать обращение через личный кабинет или позвонить в инспекцию. Главное - четко изложить суть проблемы и при необходимости приложить подтверждающие документы."

В случае отказа налоговики обязаны направить акт с указанием причин, отметил депутат. "Если ошибка исправима, можно оперативно устранить недочеты и подать документы повторно. Если же деньги просто "зависли" в системе, своевременное обращение поможет ускорить их перечисление. Гражданам важно знать свои права и не бояться отстаивать их. Налоговый вычет - это не льгота, а законная возможность вернуть часть уплаченных налогов. И если государство устанавливает четкие сроки, то и соблюдать их нужно неукоснительно", - резюмировал он.