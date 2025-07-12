"Контур.фокус": число компаний в гостиничной отрасли РФ за два года выросло на 10%

По данным на июль 2025 года, в гостиничной отрасли России работает более 41, 2 тыс. компаний, что превышает на 3,6 тыс. уровень июля 2023 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество компаний, работающих в гостиничном бизнесе в России, увеличилось почти на 10% за два года, достигнув более 41, 2 тыс. Лидером по числу таких предприятий является Краснодарский край, говорится в исследовании "Контур.фокус", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили, как изменилось состояние гостиничного бизнеса за 2 года - с 2023 по 2025 год.

"В России продолжает расти гостиничная отрасль. Сейчас в стране работает на 9,78% больше гостиниц, чем в июле 2023 года. Больше всего компаний действует в Краснодарском крае, а самые активные темпы прироста отмечаются в Калмыкии", - указывается в исследовании.

По данным на июль 2025 года, в гостиничной отрасли РФ работает более 41, 2 тыс. компаний, что превышает на 3,6 тыс. уровень июля 2023 года. В исследовании рассматривались организации, чей бизнес зарегистрирован под ОКВЭД "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" и "Деятельность санаторно-курортных организации". Краснодарской край лидирует по количеству регистраций в гостиничном бизнесе - в этом направлении за два года открылось более 2 тыс. компаний, сейчас функционирует 500 гостиниц, на втором месте - Москва, на третьем - Санкт-Петербург.

"Рост гостиничной отрасли в России можно объяснить несколькими причинами. Основная - это развитие внутреннего туризма. <...> Другое объяснение - расширение форматов гостиничных услуг: глэмпинги, которые еще пару лет назад были новинкой, уже прочно заняли свою нишу и по цене уже конкурируют, а порой даже превосходят отели", - подчеркивает аналитик проекта "Контур.фокус" Вероника Скороходова.

Регионы с самыми высокими темпами прироста гостиничной отрасли

Авторы исследования также определили регионы, где отмечаются самые высокие темпы прироста гостиничной отрасли. Лидирует в этом рейтинге Калмыкия, где за два года количество гостиниц выросло на 78,43%: с 51 до 91. На втором месте с приростом в 71,05% - Донецкая Народная Республика, третье место с приростом 59,57% занимает Херсонская область.

Количество турфирм

Кроме того, эксперты отмечают рост количества турфирм - за два года прирост почти на 7%, темпы регистрации нового бизнеса на 30% опережают показатели ликвидаций. На первом месте по количеству регистраций в сфере турагентств находится Москва - за два года там появилась более 1,5 тыс. компаний. Самые большие темпы прироста отмечаются в Донбассе и Новороссии: Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике - там количество участников выросло до 53,3%. В пятерку регионов - лидеров по темпам прироста туристической отрасли также выходят Тува (+49,15%) и Ингушетия (+41,67%).