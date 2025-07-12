Минтранс поддержит создание транспортно-пересадочного узла в Курске

С помощью узла жители будут меньше времени тратить на дорогу, а поездки станут комфортнее, сообщили в пресс-службе министерства

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Государственную поддержку получит Курская область со стороны Министерства транспорта РФ в вопросах окончания строительства аэропорта в областном центре, обновлении парка общественного транспорта и создании транспортно-пересадочного узла в Курске. Об этом по итогам встречи главы Минтранса Андрея Никитина с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном сообщила пресс-служба министерства.

"Шла речь и о государственной поддержке аэропорта Курска, обновлении парка общественного транспорта. Не менее значимым проектом станет создание современного транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожного вокзала города Курска. Это позволит пассажирам без труда пересаживаться с поезда на автобусные маршруты и наоборот. Люди будут меньше времени тратить на дорогу, а поездки станут комфортнее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минтранса добавили, что на встрече были затронуты критически важные вопросы восстановления объектов дорожной инфраструктуры на пострадавших территориях Курской области, закреплены достигнутые ранее договоренности.

Хинштейн в свою очередь назвал дороги и общественный транспорт одной из острейших проблем Курской области. "Эта тема неизменно звучит на каждой моей встрече с жителями", - отметил врио губернатора у себя в Telegram-канале. К аспектам сотрудничества, отмеченным пресс-службой Минтранса, Хинштейн добавляет ремонт и строительство автодорог по проектам, разработанным в 2019-2024 годах и завершение концессии на реконструкцию трамвайной инфраструктуры Курска.

"Очень детально проговорили по всем проблемным аспектам, определили конкретные сроки. По большинству вопросов решения уже найдены и в ближайшее время приступаем к их реализации. Глубоко удовлетворен проведенным совещанием, а также нашей двухсторонней встречей. Андрей Сергеевич в прошлом сам работал губернатором, хорошо понимает, насколько важны эти проблемы для людей", - отметил Хинштейн в своем посте.