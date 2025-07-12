Мексика считает пошлины США в 30% несправедливыми

Мексиканское правительство ведет переговоры с американской стороной

МЕХИКО, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэкономики Мексики, опубликованном по итогам состоявшейся в пятницу встречи представителей мексиканских ведомств с американскими властями в Вашингтоне.

"Обсуждались темы безопасности, миграции, границы и управления водными ресурсами, а также экономических отношений между двумя странами. Было объявлено, что в рамках коренного изменения торговой политики США все страны получат письмо, подписанное президентом США, о введении новых тарифов с 1 августа. Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними", - говорится в заявлении.

Указывается, что США и Мексика договорились создать постоянную рабочую группу, на которой будут рассмотрены основные темы двусторонних отношений. "Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты", - отметили в мексиканском правительстве. "Особенно важно, что с 11 июля уже была создана платформа и пространство для разрешения любых возможных последствий до вступления в силу новых тарифов 1 августа. Иными словами, Мексика уже ведет переговоры", - указали в кабмине.

Пошлины США

В субботу президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США. По его словам, республика сделала недостаточно, чтобы предотвратить распространение картелями наркотиков в США и контрабанду фентанила.

Трамп также принял решение о введении аналогичных пошлин на импорт из ЕС. Как заявил американский президент, пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30-процентным пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли - то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений американская администрация приступила в последние дни.