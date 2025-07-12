Италия продолжает рассчитывать на соглашение с США по пошлинам

Глава правительства Джорджа Мелони также отметила, что в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Итальянское правительство продолжает рассчитывать на достижение равноправного соглашения с США по пошлинам и призывает не допускать торгового столкновения. Об этом говорится в распространенном пресс-службой главы правительства Джорджи Мелони заявлении.

"Рассчитываем на добрую волю всех сторон, чтобы достичь равноправного соглашения, которое бы укрепляло Запад, учитывая, что особенно в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.

В Еврокомиссии заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая претендует на привилегированные отношения с Трампом, подверглась критике со стороны оппозиции за то, что она не в состоянии никак повлиять на решения американского президента. В свою очередь Рим заявляет, что прерогатива вести торговые переговоры от имени ЕС у Еврокомиссии. Мелони допускала приемлемость пошлин в размере 10%.