Третий "Валдай" для Саратовской области собран и проходит испытания

Новое судно будет носить имя саратовца-героя, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Третье судно "Валдай", которое направят в Саратовскую область, собрано и проходит испытание на герметичность на заводе. Новые "Валдаи", которые будут поставлены в регион, будут носить имена саратовцев-героев, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"На заводе в Нижнем Новгороде в настоящее время третий "Валдай" собран и проходит испытание на герметичность", - говорится в сообщении.

Володин сообщил, что следующие три судна, которые получит регион, будут носить имена саратовцев - Героев Советского Союза: Генерал Панфилов, Политрук Клочков, Летчик Талалихин.

Спустя 30 лет при поддержке Володина в Саратовской области был возрожден пассажирский скоростной флот и возобновлены речные пассажирские перевозки. Первое судно "Валдай", названное именем Юрия Гагарина, с мая осуществляет ежедневные регулярные рейсы по Волге из города Балакова в Саратов и обратно. Второй "Валдай", носящий имя Петра Столыпина, отправлен в регион в конце июня. Оставшиеся три судна "Валдай" Саратовская область должна получить в течение 2025-2026 годов.