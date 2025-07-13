Суд обязал UniCredit уйти из России для поглощения Banco BPM

Представитель банка заявил, что руководство "продолжает производить оценку развивающейся ситуации и своевременно предпримет дальнейшие шаги"

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Итальянский суд разрешил банку UniCredit начать процедуру поглощения банка Banco BPM при условии приостановки деятельности на территории России. Об этом говорится в постановлении суда.

В нем сказано, что требование правительства Италии об уходе UniCredit из России "абсолютно законно" и "не может быть сомнений в его правомерности". Представитель банка, в свою очередь, заявил агентству Bloomberg, что руководство "продолжает производить оценку развивающейся ситуации и своевременно предпримет дальнейшие шаги". Неназванный римский чиновник подчеркнул, что решение суда "подтверждает законность и структуру предписаний, особенно в отношении требований к UniCredit продать свои активы в России в течение девяти месяцев".

UniCredit подал заявку на поглощение Banco BPM в ноябре прошлого года, в апреле текущего года итальянское правительство выдвинуло ряд условий для реализации сделки. По данным Bloomberg, европейские регулирующие органы заявили, что правительство Италии не имело права вмешиваться в процесс покупки, так как только Брюссель, согласно правилам ЕС, имеет возможность регулировать сделки.

О Юникредит банке

В начале года сообщалось, что Юникредит банк (российская "дочка" итальянской группы UniCredit) приостановил исходящие переводы в евро для физических лиц. В 2024 году кредитная организация ухудшила условия по ряду сервисов и продуктов. Так, в августе прошлого года банк установил комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета. Осенью банк прекратил начислять проценты по текущему счету.

Банк, входящий в итальянскую группу UniСredit, работает в России с 1989 года. В середине марта 2022 года исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков. Кроме того, это требование исходит от ЕЦБ, который указывает на "политические решения ЕС" санкционного характера в отношении РФ. UniСredit обращался в ЕЦБ, а также судебные инстанции для "разъяснения требований и процедур", поскольку подвергался критике и давлению за то, что не сворачивает полностью деятельность, что несет большие финансовые потери.