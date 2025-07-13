Фонд развития промышленности ДНР поддержал проекты более чем на 3,5 млрд рублей

ФРП предоставляет льготные займы под 1-2% годовых на срок от трех до семи лет, отметил директор организации Сергей Власов

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) ДНР выдал льготные займы на 59 проектов за 1,5 года с начала оказания помощи, сообщил ТАСС директор организации Сергей Власов.

"Фонд поддержал 59 проектов на сегодняшний день, это более 3,5 млрд рублей. Это проекты из всех сфер промышленности, начиная от металлургии, заканчивая легкой промышленностью. У нас нет ограничений в части перерабатывающей промышленности, по каким направлениям мы можем финансировать", - сказал Власов.

Он добавил, что фонд предоставляет льготные займы под 1-2% годовых на срок от трех до семи лет. Сумма займа - до 100 млн рублей на проект. Предприятие может воплотить несколько проектов при помощи фонда.

В декабре 2023 года в правительстве ДНР сообщили, что первые предприятия региона получили более 100 млн рублей поддержки из республиканского ФРП.