Город Санья на Хайнане открыл прямой международный авиамаршрут в Сеул

Перелеты по указанному направлению дважды в неделю - по понедельникам и пятницам - осуществляет пекинская компания Capital Airlines

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Курортный город Санья на побережье острова Хайнань на текущей неделе запустил прямой авиарейс в южнокорейскую столицу Сеул. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточняется, Санья открыл первый с начала текущего года новый воздушный маршрут в страны Восточной Азии. Таким образом, местный аэропорт Феникс обеспечил более удобное авиасообщение между Хайнанем и Республикой Корея.

Перелеты по указанному направлению дважды в неделю - по понедельникам и пятницам - осуществляет пекинская компания Capital Airlines. Для этого используется авиалайнер Airbus A321.

Согласно оценке хайнаньской таможни, маршрут из Саньи в Сеул "значительно ускорит пассажиропотоки и будет способствовать объединению факторов [производства]". Кроме того, как ожидается, роль этого китайского курорта в экономическом пространстве Восточной Азии заметно возрастет.

Предполагается, что прямые перелеты из Феникса в международный аэропорт Инчхон станут стимулом к развитию таких отраслей, как беспошлинная торговля и медицинский туризм. Как прокомментировало управление по развитию туризма Саньи, тропические курорты пользуются большой популярностью среди южнокорейских жителей, в связи с чем Хайнань намерен повышать качество услуг с учетом их предпочтений, увеличивать количество авиарейсов в города Республики Корея.