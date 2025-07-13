ЦАР ведет работу с РФ для подписания соглашений о сотрудничестве

По словам министра торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза, он посетил Россию для развития двусторонних отношений

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) ведут работу, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве. Об этом заявил ТАСС министр торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза по итогам визита в Россию.

По словам министра, он посетил Россию для развития двусторонних отношений, в том числе в области горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.

"Сейчас нет, мы еще ничего не подписали. Мы на этапе разработки стратегии для того, чтобы эксперты с обеих сторон могли дальше взаимодействовать. Но мы думаем, что это сотрудничество начнется в скором времени", - сказал он, отвечая на вопрос, подписаны ли уже конкретные соглашения в этих областях по итогам его визита.