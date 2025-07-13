Торговые площадки возобновят торги акциями ЮГК

Мосбиржа сообщила, что заключать сделки с ценными бумагами компании можно будет в рамках основной и вечерней торговых сессий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Биржевые торги акциями ЮГК возобновятся 14 июля в связи с отменой предписания Банка России.

Так, торги акциями ЮГК на Мосбирже стартуют в 09:50 мск, на СПБ Бирже - в 10:00 мск. Мосбиржа сообщила, что заключать сделки с ценными бумагами ЮГК можно будет в рамках основной и вечерней торговых сессий с возможностью торгов во все сессии в последующие дни. СПБ Биржа предоставит доступ к сделкам с акциями компании во всех режимах с момента возобновления торгов.

Торги акциями ЮГК были приостановлены Банком России 4 июля из-за сильной волатильности.

Решение суда

Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства акций "Южуралзолота", принадлежащих президенту компании Константину Струкову. Дело слушалось в закрытом режиме.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.