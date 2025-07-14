В РФ разыскиваемый сын режиссера "Моей прекрасной няни" имеет долги по кредитам

Василий Кирющенко является одним из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус", ему грозит до 20 лет колонии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сын режиссера сериала "Моя прекрасная няня", один из лидеров запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Василий Кирющенко, объявленный в розыск, не оплатил в РФ долги по кредитам почти на 136 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Василий Кирющенко имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, кредит был взят в Московском кредитном банке, но в установленный срок не выплачен.

В банке исполнительных производств в отношении Кирющенко открыто три исполнительных производства. В настоящее время все они прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве" (взыскатель извещается о невозможности взыскания по исполнительному документу, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях).

Василий Кирющенко сын режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа". Он является одним из идеологов РДК (признана террористической, запрещена в РФ), в отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и об организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

В настоящее время Кирющенко внесен в перечень террористов и экстремистов РФ, он объявлен в розыск. В РФ ему грозит до 20 лет колонии.