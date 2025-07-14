С Камчатки за полгода экспортировали более 10 тыс. тонн рыбопродукции

На экспорт за этот период оформили также более 3,7 тыс. тонн кормовой рыбной муки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Более 800 партий рыбной продукции общим весом свыше 10 тыс. тонн экспортировали с Камчатки за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"По состоянию на 11 июля, с территории Камчатского края на экспорт направлено более 800 партий рыбопродукции общим весом 10,3 тыс. тонн и более 170 партий кормовой рыбной муки общим весом 3,7 тыс. тонн", - сообщает ведомство.

В управлении уточнили, что больше всего рыбопродукции и кормовой муки оформлено на экспорт в Китай - почти 9 тыс. тонн. Кроме того, в Республику Корея экспортировано 2,1 тыс. тонн рыбопродукции, во Францию - 1,1 тыс. тонн, в Японию - 600 тонн. Среди других стран-импортеров камчатской продукции - Италия, Нидерланды, Германия, Дания, Вьетнам, Таиланд и Испания.