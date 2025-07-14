Южнокорейские рыбаки поймали тунца на 150 млн рублей и избавились от улова

Избавиться от рыбы пришлось из-за того, что уезд Ёндок, у побережья которого расставили сети, уже исчерпал годовой лимит на вылов, сообщила газета South China Morning Post

СЕУЛ, 14 июля. /ТАСС/. В Южной Корее рыбаки выбросили в море более 1300 особей голубого тунца общей стоимостью почти 150 млн рублей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, тунец случайно угодил в сети, поставленные для ловли скумбрии, кальмаров и других более мелких видов морских обитателей. Длина каждой рыбы составляла от 1 до 1,5 м, а вес - от 100 до 150 кг. Такой улов мог быть продан примерно за $1,9 млн (около 148 млн рублей).

По данным газеты, избавиться от рыбы пришлось из-за того, что уезд Ёндок, у побережья которого были расставлены сети, уже исчерпал годовой лимит на вылов голубого тунца.