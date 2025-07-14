В России за полугодие производство пива выросло на 3,7%

Показатели увеличились до 455,07 млн дал

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Производство пива в январе - июне 2025 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 455,07 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

При этом производство сидра, пуаре и медовухи увеличилось на 11,3%, до 6,67 млн дал. Всего выпуск напитков брожения возрос на 3,8%, до 461,75 млн дал.

Производство пива крепостью до 8,6% увеличилось на 2,7%, до 394,37 млн дал, выше 8,6% - снизилось на 4,6%, до 39,9 тыс. дал. Выпуск пивных напитков вырос на 10,5%, до 60,67 млн дал.

Выпуск сидра за полгода увеличился на 9,7%, до 4,64 млн дал. Производство пуаре выросло на 1,1%, до 124,2 тыс. дал, медовухи - на 16,3%, до 1,9 млн дал.