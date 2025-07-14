В МВД рассказали, как распознать заражение телефона вирусами

По информации ведомства, речь идет о нагреве телефона и замедлении его работы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Замедление работы телефона, нагрев и появление незнакомых приложений могут быть признаками его заражения вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Телефон ведет себя странно: он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД добавили, что признаком могут быть незнакомые приложения, которые человек не устанавливал. "Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для фотоальбома или фонарика). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли", - пояснили в полиции.

В такой ситуации стоит отключить устройство от интернета. "Если вы понимаете, что установили вредоносное приложение немедленно отключите устройство от интернета (включите режим полета). Это предотвратит дальнейшую передачу данных злоумышленникам", - сказали в МВД. Кроме того, в ведомстве рекомендуют найти номер службы поддержки банка на официальном сайте или на обороте карты, попросить заблокировать карты, привязанные к счетам, и отменить все неавторизованные операции. Делать это нужно не в приложении на зараженном телефоне.

Также нужно проверить активные сессии в значимых аккаунтах: "Госуслуги", банки, соцсети, почта, маркетплейсы. "Обратитесь в отдел полиции по месту жительства. Возьмите с собой устройство (не включая интернет) и паспорт", - подчеркнули в МВД. Для устранения вредоносного ПО лучше всего сразу обратиться к специалисту.