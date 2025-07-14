За три года Соцфонд объединил более 120 мер помощи в единую систему

Приоритетом работы фонда является масштабная цифровизация, уточнили в пресс-службе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России за три года существования объединил более 120 мер помощи в единую систему, 93% услуг оказывается в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Три года назад был подписан федеральный закон о создании Социального фонда России. За это время фонд не только объединил более 120 мер помощи в единую систему, но и внедрил принципиально новые подходы к обслуживанию граждан", - говорится в сообщении.

В общей сложности фонд принял для администрирования 69 мер соцподдержки, которыми ранее занимались другие ведомства. С 2026 года к Соцфонду также перейдут полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты и семейная налоговая выплата.

"Ровно 69 лет назад был принят закон, заложивший основы пенсионного обеспечения в нашей стране. И ровно три года назад, в этот же день началась новая глава - был создан Социальный фонд России. Мы перешли от административной реформы к созданию принципиально новой модели работы, чтобы сделать социальную поддержку удобной и адресной. За относительно короткий срок нам удалось сформировать новую культуру по отношению к внутреннему клиенту", - отметил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

Приоритетом работы фонда является масштабная цифровизация. В частности, сейчас 93% услуг оказывается в электронном виде, создается единая цифровая платформа социальной сферы, а также все сервисы доступны на "Госуслугах".

Специалисты Соцфонда ежегодно оказывают около 280 млн услуг частным лицам и организациям, а также предоставляют информацию более чем по триллиону межведомственных запросов, связанных с валидацией данных, сверкой СНИЛС и сведениями о выплатах. В составе фонда работает сеть из 2,5 тыс. современных клиентских служб с единым стандартом обслуживания, включая исторические регионы.