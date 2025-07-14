Companiesmarketcap: биткойн стал пятым по капитализации активом, обогнав Amazon

По данным на 14 июля, показатель составил $2,43 трлн

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Капитализация биткойна на фоне обновления исторических максимумов превысила $2,4 трлн и обогнала по капитализации американскую компанию Amazon. Таким образом, биткойн стал пятым по величине активом. Об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

По данным на 14 июля, капитализация биткойна составила $2,43 трлн, у Amazon - $2,388 трлн. Выше криптовалюты находятся только Apple ($3,153 трлн), Microsoft ($3,742 трлн), Nvidia ($4,022 трлн) и золото ($22,634 трлн). В то же время капитализация второй по объему криптовалюты - Ethereum - также демонстрирует рост, достигла $365,98 млрд.

9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Затем криптовалюта продолжила демонстрировать рост.

Ранее утром 14 июля стоимость биткойна вновь обновила исторический максимум, достигнув рекордной отметки в $122,666 тыс.

Как считают опрошенные ТАСС эксперты, стоимость биткойна может достичь $135 000 уже к концу лета. По их мнению, нынешнюю динамику криптовалюты обуславливает закон Big Beautiful Bill, подписанный президентом США Дональдом Трампом и включающий налоговые послабления и поддержку бизнеса.

О биткойне

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".