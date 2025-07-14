Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии снижается

Индекс Московской биржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,65% и находился на уровне 2 624,77 пункта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии на Московской бирже демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,74%, до 2 622,4 пункта, индекс РТС - на 0,74% - до 1 060,68 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 0,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,946 рубля.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 630,9 (-0,42%), индекс РТС составлял 1 064,11 пункта (-0,42%). В это же время курс юаня находился на уровне 10,944 рубля (-1 копейка).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,65% и находился на уровне 2 624,77 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.