В Москве сэкономили свыше 19 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Отмечается, что всего с 2015 года по 30 июня 2025 года было выдано свыше 46 тыс. экспертных заключений по госзакупкам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Столица сэкономила более 19 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

"Экспертиза начальной максимальной цены - механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первые шесть месяцев 2025 года эксперты выдали свыше 1,1 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 576,3 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 19,3 миллиарда рублей бюджетных средств", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

Отмечается, что всего с 2015 года по 30 июня 2025 года было выдано свыше 46 тыс. экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых превысила 9 трлн рублей. В результате применения механизма город сэкономил почти 550 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе, экспертизу НМЦК(Д) в Москве, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, обеспечивает данный профильный департамент.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.