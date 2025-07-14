Кабмин спишет почти 43 млрд рублей бюджетных кредитов 25 регионам

Оставшиеся в субъектах РФ средства помогут ускорить решение проблем граждан, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России спишет около 43 млрд рублей долга по бюджетным кредитам 25 субъектам РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Сегодня спишем такие займы (бюджетные кредиты - прим. ТАСС) 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Он пояснил, что оставшиеся в регионах средства помогут ускорить решение проблем граждан, что положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики, и, конечно, на социальной сфере.

"Представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны также смогут направить финансовое выполнение мастер-планов своих родов, в соответствии с поручением главы государства [Владимира Путина] о регионах с низкой бюджетной обеспеченностью на реализацию национальных проектов и мероприятий, которые связаны с проведением специальной военной операции", - подчеркнул Мишустин.

Президент России Владимир Путин в феврале инициировал новые меры поддержки для регионов - так, согласно нововведениям, по бюджетным кредитам можно списать задолженности на две трети, если высвобождаемые деньги пойдут на инвестиции или на инфраструктурные проекты.