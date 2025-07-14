На территории курорта на Каспии в Дагестане построят многофункциональный центр

Стоимость проекта составляет 1,23 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Многофункциональный центр с ресторанами, кафе и торговыми площадками планируют построить на территории будущего курорта на Каспии в Дагестане до конца 2027 года. Стоимость проекта составляет 1,23 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

"Кавказ.РФ уже приступил к созданию многофункционального центра в рамках проекта "Каспийский прибрежный кластер". Институт развития заключил договор с подрядчиком ООО СМК "Жилье". Стоимость контракта составляет 1,23 млрд рублей. Современный четырехэтажный многофункциональный центр общей площадью более 7,5 тыс. кв. метров станет ключевым элементом инфраструктуры нового туристического кластера на побережье Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает на территории центра ресторан, кафе, торговые площади, аптеку, медпункт, пункт полиции и спасательную службу. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2027 года.

О кластере

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов к 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году - завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.