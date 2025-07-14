В Поморье объявлен конкурс на разработку фирменного стиля кампуса "Арктическая звезда"

Для кампуса создадут логотип, лозунг и цветовое решение

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Конкурс на разработку фирменного стиля для межвузовского кампуса "Арктическая звезда" объявлен в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Для кампуса создадут логотип, лозунг и цветовое решение.

"Центр молодых исследователей "Полюс" совместно с молодежным центром Архангельской области и министерством науки, высшей школы и научно-технологического развития региона объявляет о начале конкурса на разработку фирменного стиля студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда". Конкурс направлен на формирование современного визуального облика кампуса, который станет точкой притяжения студентов и молодых исследователей со всей страны", - указано в сообщении.

Организаторы приглашают к участию в конкурсе представителей креативных индустрий, дизайнеров, студентов, тех, кто заинтересован в создании узнаваемого и содержательного бренда, отражающего научно-образовательную миссию кампуса и северную идентичность региона.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап продлится до 11 августа, участникам предлагают направить свои работы в формате брендбука, включающего логотип, слоган, цветовое решение, шрифт и паттерн. Обязательным условием является подача отдельной заявки на участие в треке "Дизайн-сессия: от идеи до кампуса" в рамках межрегионального форума "Команда 29".

Второй этап пройдет на форуме: авторы прошедших отбор работ доработают идеи с помощью экспертов. Итоговые версии будут представлены на третьем этапе конкурса: открытое голосование продлится с 18 августа по 8 сентября. Победитель конкурса будет определен по итогам голосования.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации кампуса. Со стороны администрации Архангельска получено разрешение на строительство. Кампус "Арктическая звезда" планируется построить в Архангельске на берегу Северной Двины. В нем разместятся лаборатории, учебные аудитории, технопарк, спортивные объекты, офисные и производственные помещения для партнерских компаний.