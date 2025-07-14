Из Домодедово более 75% рейсов за I полугодие выполнили по расписанию

Среднее время задержки составило 14 минут

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 75% рейсов из московского аэропорта Домодедово за I полугодие 2025 года выполнены по расписанию, что соответствует уровню прошлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Среднее время задержки составляет 14 минут.

Доля рейсов с отклонением от графика более чем на 30 минут - 15,8%, при этом только 9% задерживаются на час и более. Отдельно отмечается снижение числа задержек, находящихся в зоне ответственности аэропорта. Так, показатель сократился с 0,94% до 0,56% от общего количества рейсов.

По данным аэропорта, в числе наиболее востребованных российских маршрутов из Домодедово - полеты в Сочи (рейсы выполняют "Уральские авиалинии", S7 Airlines и Nordstar), Новосибирск (S7 Airlines), Екатеринбург ("Уральские авиалинии"), Калининград (S7 Airlines, "Уральские авиалинии"), Иркутск (S7 Airlines, "Уральские авиалинии").

Среди направлений СНГ - Ташкент (Uzbekistan Airways, Qanot Sharq), Бишкек и Ош (Avia Traffic Company, "Уральские авиалинии"), Ереван ("Уральские авиалинии", Flyone Armenia), Баку (Azal, "Ираэро").

Пассажиропоток на международных линиях обеспечивают рейсы в Дубай (Emirates, "Уральские авиалинии", S7 Airlines), Шарджу (Air Arabia), Стамбул и Анталью ("Уральские авиалинии", S7 Airlines), Шарм-эш-Шейх ("Уральские авиалинии", Egypt Air, Red Wings - чартерные программы).