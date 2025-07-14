В Милане ввели внешнее управление в отношении Loro Piana за нарушение трудовых норм

Поводом стало установление факта, что компания "косвенно передавала" часть производственных операций субподрядчикам, указывает Reuters

РИМ, 14 июля. /ТАСС/. Миланский суд в понедельник ввел внешнее судебное управление сроком на один год в отношении итальянской компании Loro Piana SpA, производителя люксовых изделий, входящего в состав французского холдинга LVMH. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление судебной инстанции.

Поводом стало установление факта, что компания "косвенно передавала" часть производственных операций субподрядчикам, принадлежащим китайским владельцам, которые подозреваются в "трудовой эксплуатации", пишет агентство.

Суд решил, что модный дом не обеспечил надлежащий надзор за своими поставщиками, чтобы получать более высокую прибыль. Отмечается, что внешнее управление может быть прекращено досрочно, если компания приведет свою деятельность в соответствие с нормами законодательства.

В 2013 году группа LVMH за 2 млрд евро приобрела 80% акций Loro Piana.