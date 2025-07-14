В Сербии назвали тяжелым процесс переговоров по отсрочке санкций США против NIS

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что Сербия находится "в незавидном положении между двумя великими державами"

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Переговоры между Белградом и Вашингтоном по вопросу отсрочки санкций США против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") после истечения действующей лицензии 29 июля продолжаются, но идут довольно сложно. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Переговоры идут довольно сложно, поскольку мы находимся в незавидном положении между двумя великими державами - Россией и Америкой", - сказала министр в эфире Радио и телевидения Сербии. Она также отметила, что Белград будет "всеми силами бороться за продолжение диалога" с обеими сторонами, чтобы защитить свою позицию. "Наша цель - не допустить введения санкций", - отметила Джедович-Ханданович.

27 июня власти США в четвертый раз отложили введение санкций против NIS до 29 июля. Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец ранее заявлял, что российская сторона надеется на урегулирование ситуации с учетом важности NIS для энергетической стабильности Юго-Восточной Европы.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%).