Сербия рассматривает РФ в числе партнеров для развития ядерной программы

В Белграде изучают возможность возведения как традиционных атомных электростанций, так и малых модульных реакторов, отметила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Белград рассматривает ряд стран, в том числе Россию, в качестве потенциальных партнеров для развития национальной ядерной программы. Об этом заявила в эфире Радио и телевидения Сербии министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Франция обладает чрезвычайно богатым опытом. <...> Однако, что касается строительства атомных электростанций, Франция уже давно их не строила. Южная Корея, Россия и Китай также имеют обширный опыт в области ядерной энергетики", - отметила министр. По ее словам, Сербия "рассмотрит возможность сотрудничества с партнерами из разных стран" при реализации национальной ядерной программы.

Как сообщила Джедович-Ханданович, в Белграде изучают возможность возведения как традиционных атомных электростанций, так и малых модульных реакторов. В настоящее время сербские власти заняты проведением исследований и формированием национального атомного регулятора. Этот этап может занять 5-7 лет, он проводится по рекомендациям Международного агентства по атомной энергии. По завершении данной стадии Сербия определится с выбором партнеров и технологий. Атомные реакторы могут быть интегрированы в энергосистему страны через 15-20 лет.

В мае 2025 года российская госкорпорация "Росатом" представила в Сербии современные технологии в области атомной энергетики и выразила готовность предложить широкий спектр решений для укрепления энергетической независимости страны. Презентация прошла в рамках международного форума "Энергетический переход Западных Балкан", где особое внимание было уделено потенциалу атомной генерации как надежного и безуглеродного источника энергии. Сербской стороне были предложены как компактные атомные станции на базе реакторов РИТМ-200, так и энергоблоки большой мощности поколения 3+.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем, подчеркнул, что они знаменуют начало нового этапа работы с Сербией в части уже возможного размещения атомных электростанций в этой стране, добавив, что "в официальную повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика".