В Якутии заработала первая беспилотная доставка

Проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке Технопарка "Якутия" и Фонда развития инноваций

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Первая доставка беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заработала в Якутии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"Сегодня между Якутском и Нижним Бестяхом начал работу новый сервис по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников. Заказы можно оформлять через местный маркетплейс. Дроны перевозят посылки весом до 10 кг, а время полета составляет до 15 минут", - сообщил Николаев.

Он отметил, что проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке Технопарка "Якутия" и Фонда развития инноваций.

"Это полезное и удобное решение для жителей. Беспилотные технологии становятся частью нашей повседневной жизни, повышая комфорт и удобства людей", - добавил глава региона.