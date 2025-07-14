Politico назвала закон Трампа о сокращении трат кошмаром для бюджетов штатов

По данным издания, "эпохальный законодательный акт американского лидера создает огромную дыру в местных бюджетах"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Закон президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга, наносит сильный удар по бюджетам отдельных штатов. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, "эпохальный законодательный акт американского лидера создает огромную дыру в местных бюджетах". Республиканцы в Вашингтоне, сократив расходы на здравоохранение и продовольственную помощь малообеспеченным американцам, перекладывают огромные расходы в этих сферах на штаты, заставляя лидеров Республиканской и Демократической партий на местах "искать способы компенсировать миллиарды потерянных федеральных долларов". Под угрозой оказалось местное финансирование образования, общественной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, говорится в публикации.

По словам председателя Ассоциации губернаторов-демократов Лоры Келли, "все пытаются понять, как смягчить ущерб, который будет нанесен избирателям". Речь идет и о последствиях для губернаторов почти 20 штатов, которые собираются переизбираться в 2026 году.

Документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде областей. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Согласно опросу, проведенному ранее институтом изучения общественного мнения YouGov и журналом The Economist, почти 53% жителей США выступили против подобных законодательных инициатив. Поддержали его 35% опрошенных. По данным исследования, проведенного 4-7 июля среди 1 528 взрослых граждан США, особую обеспокоенность вызывает возможное сокращение финансирования программы медстрахования Medicaid.