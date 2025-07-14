ВЭБ.РФ в I полугодии заработал для будущих пенсионеров свыше 219 млрд рублей

На рекордном за последние 20 лет уровне находится доходность - по расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан - клиентов Социального фонда России - в январе - июне составил более 219 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

"Доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан - клиентов Социального фонда России - по итогам первого полугодия 2025 года превысил 215,8 млрд рублей по расширенному портфелю и 4,1 млрд рублей по портфелю госбумаг. На рекордном за последние 20 лет уровне и доходность: по расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно", - сказано в сообщении.

"Уверенные результаты полугодия были сформированы поступлением купонных и процентных платежей. В результате для будущих пенсионеров обеспечена доходность существенно выше инфляции - как по итогам полугодия, так и на длительных - в 5 и более лет - периодах", - отметил управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

ВЭБ.РФ инвестирует в государственные ценные бумаги, облигации крупнейших компаний РФ, часть средств размещается в депозитах крупнейших банков. В пресс-службе также подчеркнули, что расширенный портфель ВЭБ.РФ является крупнейшим на рынке. По итогам первого полугодия 2025 года объем активов в нем превысил 2,6 трлн рублей. "При этом средства будущих пенсий работают на развитие экономики городов и опорных регионов, развитие энергетики и промышленности высоких переделов, обеспечение технологического лидерства", - указано в сообщении.

Государственная управляющая компания работает с накоплениями порядка 37 млн человек - клиентов Социального фонда России. Большинство из них никогда не переводили накопления в НПФ, часть - вернули накопления в СФР.