Фонд микрофинансирования Кубани с начала года выдал более 1,2 млрд руб. займов

Наиболее востребованным стал микрозайм "Фермер", отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Краснодарского края с начала 2025 г. предоставил бизнесу свыше 1,2 млрд руб. займов на льготных условиях. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Фонд микрофинансирования - один из ключевых инструментов в системе поддержки малого и среднего бизнеса на Кубани. Он предлагает деньги на развитие по ставкам от 0,1% до 6,5% годовых для приоритетных отраслей экономики. За шесть месяцев 2025 г. через фонд предоставлено 442 микрозайма на общую сумму более 1,2 млрд руб.", - сказал Кондратьев.

По его словам, для небольших компаний льготные займы - существенное подспорье.

"Меры господдержки мы постоянно адаптируем к текущим вызовам, усиливаем адресность и доступность. Новые продукты помогают предпринимателям сохранять и развивать бизнес, в том числе в приоритетных для края отраслях: сельском хозяйстве, туризме, переработке", - отметил глава региона.

По его словам, наиболее востребованным стал микрозайм "Фермер". По нему выдано 155 кредитов почти на 461 млн руб. Чаще всего в фонд обращаются индивидуальные предприниматели, за полгода они получили 304 займа.

Новые меры поддержки

Кондратьев напомнил, что в 2025 г. Фонд запустил новый микрозайм "Специальный Анапа" для субъектов МСП, работающих в Анапе и Темрюкском районе и пострадавших от ЧС. Им выдают от 100 тыс. до 5 млн руб. сроком до 36 месяцев по ставке 2% годовых. Получить такой заем могут предприниматели, чья выручка снизилась на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средства могут быть направлены на заработную плату, аренду недвижимости, оплату коммунальных услуг, строительство и реконструкцию объектов, используемых для предпринимательской деятельности.

Также расширен функционал микрозайма "Отельер". Для категории "Благоустройство", в которую входят МСП и организации, участвующие в развитии инфраструктуры на территории Анапы и Темрюкского района, ставка снижена до 3,25% годовых. Средства предоставляют, в том числе, на строительство и модернизацию туристических объектов: бассейнов, открытых кинотеатров, детских и спортивных площадок.

Отдельным направлением работы стало расширение возможностей для малых технологических компаний. С начала года они могут привлекать средства по льготной ставке 0,1% годовых.

Узнать подробно обо всех мерах поддержки краевого Фонда микрофинансирования можно на портале "Мой бизнес". Воспользоваться ими могут малые, средние предприниматели и самозанятые.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края, созданный губернатором региона, поддерживает малый и средний бизнес через микрокредиты, займы и консультации для экономического роста и создания рабочих мест в регионе.