Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Шарм-эш-Шейх с 25 июля

Перелеты будут выполняться еженедельно по пятницам, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 25 июля запустит рейсы из Махачкалы в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Прекрасная новость для всех любителей путешествий из Дагестана! Туроператор IZI TOUR совместно с авиакомпанией Red Wings объявляет о запуске прямых рейсов из аэропорта "Махачкала" на самые популярные курорты Египта - в Шарм-эш-Шейх. Старт полетной программы с 25 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100.