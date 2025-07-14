Российский рынок акций перешел к росту в ходе торгов

По состоянию на 15:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 655,11 пункта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии Московской биржи перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:52 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,17%, до 2 637,54 пункта, индекс РТС - также на 0,17%, до 1 066,8 пункта. К 15:02 мск индекс Мосбиржи перешел к росту на 0,02%, до 2 642,64 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 068,86 пунктов (+0,02%).

По состоянию на 15:35 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 655,11 пункта (+0,5%), индекс РТС составлял 1 073,91 пункта (+0,5%).

В начале основной торговой сессии на Московской бирже российский рынок акций демонстрировал снижение ведущих индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,74%, до 2 622,4 пункта, индекс РТС - на 0,74% - до 1 060,68 пункта.